12 июля Брянский театр драмы закрывает сезон

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-09T15:22:51+03:00

В 19.00 на сцене покажут премьерный спектакль "Маскарад". Фото: Елена РАКОВА

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12 июля Брянский театр драмы закрывает 93-й театральный сезон. В 18.30 на Театральной площади подведут итоги года. Также артисты расскажут о планах на грядущий предъюбилейный сезон.

В этот день назовут имя лауреата премии губернатора Брянской области «Лучший в профессии - 2019».

В 19.00 на сцене покажут премьерный спектакль "Маскарад", сообщает пресс-служба брянского театра.

Оценить постановку уже могли зрители международного фестиваля «ТЕАТР+».Жюри отметило спектакль в номинации «Лучшая роль второго плана». Лауреатом фестиваля в этой номинации стал заслуженный артист России Михаил Кривоносов.

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ИСТОЧНИК KP.RU