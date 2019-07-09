2019-07-09T15:34:28+03:00
Общество

В Брянской области эффективно распоряжаются лесами

К такому выводу пришло Федеральное агентство лесного хозяйства
Мария Дедкова
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Брянская область эффективно распоряжается своими лесами. К такому выводу пришло Федеральное агентство лесного хозяйства, которое осуществляло мониторинг, сообщает управление лесами Брянской области.

По итогам прошлого года все регионы разделили на четыре уровня: низкий, удовлетворительный, средний и высокий. Брянская область получила высокий уровень эффективности осуществления полномочий, попав в двадцатку рейтинга.

Что касается наших соседей, то подобный результат показала лишь Смоленская область. Калужская и Курская области оказались средними по эффективности. А Орловская область показала низкий уровень эффективности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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