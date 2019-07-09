2019-07-09T14:36:52+03:00
Общество

В Брянске на директора управляющей компании завели уголовное дело за долги

Компания задолжала почти два миллиона рублей за поставленную электроэнергию
Марина АНТОНОВА
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В Брянске на директора управляющей компании «Коммунальщик» завели уголовное дело за неисполнение решения суда. Фирма на 1 июля задолжала за поставленную электроэнергию почти два миллиона рублей.

Компания-поставщик несколько раз подавала иски о взыскании задолженности. Больше полутора миллиона рублей фирма должна была вернуть по решению Арбитражного суда Брянской области. Но ООО «Коммунальщик» не предпринимало ничего, чтобы погасить долг.

Дело передали судебным приставам, сообщают в пресс-службе компании-поставщика электроэнергии. Они и возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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