В Брянске на директора управляющей компании завели уголовное дело за долги
В Брянске на директора управляющей компании «Коммунальщик» завели уголовное дело за неисполнение решения суда. Фирма на 1 июля задолжала за поставленную электроэнергию почти два миллиона рублей.
Компания-поставщик несколько раз подавала иски о взыскании задолженности. Больше полутора миллиона рублей фирма должна была вернуть по решению Арбитражного суда Брянской области. Но ООО «Коммунальщик» не предпринимало ничего, чтобы погасить долг.
Дело передали судебным приставам, сообщают в пресс-службе компании-поставщика электроэнергии. Они и возбудили уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU