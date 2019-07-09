В Брянске на Центральном пляже вновь проведут бои без правил

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-09T13:27:05+03:00

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В Брянске на Центральном пляже в Бежицком районе проведут уличные бои без правил. Они состоятся 3 августа в 18.00, сообщают организаторы. Зарегистрироваться на бой может любой желающий.

На время проведения боев на пляже будут дежурить медики. Схватки оценивают профессиональные судьи. Бои без правил проходят по всей России и в странах СНГ. (18+)

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ИСТОЧНИК KP.RU