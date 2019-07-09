В Брянске на Центральном пляже вновь проведут бои без правил
Они состоятся 3 августа
Фото: vk.com, "Стрелка Брянск / Street Fight 32".
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В Брянске на Центральном пляже в Бежицком районе проведут уличные бои без правил. Они состоятся 3 августа в 18.00, сообщают организаторы. Зарегистрироваться на бой может любой желающий.
На время проведения боев на пляже будут дежурить медики. Схватки оценивают профессиональные судьи. Бои без правил проходят по всей России и в странах СНГ. (18+)
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ИСТОЧНИК KP.RU