Незнакомец подменил почти 100 тысяч рублей сбережений брянской пенсионерки билетами "Банка приколов"

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-09T12:30:48+03:00

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Брянец подменил 97 тысяч рублей сбережений пенсионерки на билеты "Банка приколов". Злоумышленник воспользовался слабым зрением женщины. На этот раз жертвой афериста стала 81-летняя жительница Дубровского района.

- Стоило пенсионерке выйти на лестничную площадку, как к ней подошел незнакомец, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он представился сотрудником одной из организаций-провайдеров. Затем оттеснил пенсионерку в квартиру и начал подробно расписывать преимущества подключения интернета. Когда пенсионерка отказалась, мужчина ошеломил ее новостью о положенной к ближайшему празднику денежной выплате в три тысячи рублей. По его словам, получить эти деньги можно было прямо сейчас, если женщина сможет дать две тысячи рублей сдачи. Это не насторожило хозяйку. Она доверчиво достала сбережения. Увидев, что бабушка с трудом различает номинал денег, незнакомец предложил помочь. Пересчитав банкноты, он оставил себе две тысячерублевые купюры и поспешно ушел.

Позже пенсионерка заподозрила неладное, достала деньги и ужаснулась: вместо настоящих купюр у нее в руках были билеты «Банка приколов».

Полицейские выясняют личность подозреваемого. По факту мошенничества завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU