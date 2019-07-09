Семерых брянцев будут судить за кражу цемента с завода

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-09T11:51:12+03:00

На скамье подсудимых - бывшие и нынешние работники предприятия и бизнесмен

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Сразу семь жителей Брянской области пойдут под суд за кражу партии цемента с завода. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу.

Как полагают правоохранители, три действующих работника и три бывших сотрудника цементного завода, а также предприниматель из Брянска в ночь с 26 на 27 августа прошлого года на двух грузовиках с полуприцепами-бочками украли больше 80 тонн цемента с территории завода в Фокино.

Подозреваемых с поличным задержали сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

- Сумма причиненного ущерба превысила 350 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В отношении одного из соучастников уголовное дело выделили в отдельное производство. Поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Во время расследования арестовали имущество обвиняемых на сумму 800 тысяч рублей. Рассматривать дело будут в Дятьковском районном суде. Если брянцев признают виновными, им грозит до десяти лет колонии и штраф до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU