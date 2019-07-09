2019-07-09T11:14:31+03:00
Общество

Суражский чиновник заплатить за медлительность в работе

Госслужащий поздно ответил на обращение
Елена РАКОВА
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Чиновника оштрафоовали на пять тысяч рублей.Чиновника оштрафоовали на пять тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Суражского чиновника оштрафовали за медлительность в работе. Как выяснили во время проверки сотрудники прокуратуры, госслужащий не торопился с ответом на обращение местного жителя.

- Овчинская сельская администрация в установленный законом тридцатидневный срок не рассмотрела обращение заявителя, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - И, соответственно, не дали письменный ответ на это обращение.

После прокурорской проверки главу сельской администрации привлекли к административной ответственности за нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан и оштрафован на пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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