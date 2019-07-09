На улице Гомельской у детской спортшколы в Брянске появилось освещение

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-09T11:06:50+03:00

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На улице Гомельской у детской спортшколы "Спартак" и жилых домов в Брянске долгое вреям не было освещения. Выяснилось это во время совместной проверки прокуратуры и сотрудников городской Госавтоинспекции. Проверяющие измеряли уровень освещенности в Фокинском районе с помощью специальных приборов.

- Установлено, что на улице Гомельской, где находятся детская спортивная школа и частные жилые дома, нет необходимого освещения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это не отвечает требованиям законодательства о безопасности дорожного движения и может привести к ДТП с пострадавшими.

Поэтому прокуратура через суд потребовала обязать Брянскую городскую администрацию и комитет по ЖКХ мэрии оборудовать на участке освещение. Суд требования прокурора удовлетворил. На днях на улице Гомельской установили фонари.

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ИСТОЧНИК KP.RU