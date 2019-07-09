2019-07-09T11:06:50+03:00
Общество

На улице Гомельской у детской спортшколы в Брянске появилось освещение

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Елена РАКОВА
Поделиться:
На улицу Гомельскую в Брянске пришло освещение.На улицу Гомельскую в Брянске пришло освещение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На улице Гомельской у детской спортшколы "Спартак" и жилых домов в Брянске долгое вреям не было освещения. Выяснилось это во время совместной проверки прокуратуры и сотрудников городской Госавтоинспекции. Проверяющие измеряли уровень освещенности в Фокинском районе с помощью специальных приборов.

- Установлено, что на улице Гомельской, где находятся детская спортивная школа и частные жилые дома, нет необходимого освещения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это не отвечает требованиям законодательства о безопасности дорожного движения и может привести к ДТП с пострадавшими.

Поэтому прокуратура через суд потребовала обязать Брянскую городскую администрацию и комитет по ЖКХ мэрии оборудовать на участке освещение. Суд требования прокурора удовлетворил. На днях на улице Гомельской установили фонари.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12 июля Брянский театр драмы закрывает сезон
В Брянской области эффективно распоряжаются лесами
Брянские оздоровительные лагеря могут стать круглогодичными
В Брянске на директора управляющей компании завели уголовное дело за долги
В Брянске на Центральном пляже вновь проведут бои без правил
Незнакомец подменил почти 100 тысяч рублей сбережений брянской пенсионерки билетами "Банка приколов"
Семерых брянцев будут судить за кражу цемента с завода
Суражский чиновник заплатить за медлительность в работе
В Брянске водитель легковушки насмерть сбил 67-летнего пенсионера
День семьи, любви и верности
Под Брянском водитель легковушки погиб при столкновении с микроавтобусом
В Брянске нашли живым пропавшего 36-летнего мужчину
Бежицкий ЗАГС переедет в отремонтированный ДК БМЗ
В Брянской области семь животных заболели бешенством
В Брянске планируют открыть бургерную певца Тимати
Прокуратура: Стодольское озеро в Клинцах оказалось чистым
В Володарском районе Брянске завершают ремонт дорог
В Брянске прошел Толстовский бал
Будет вам и горка, будет и турник
За неделю в Брянске задержали 100 тонн молдавских яблок
Команда БМЗ стала пятикратным победителем «Лесного раздолья»
В Брянске прошел молодежный фестиваль «Лесное раздолье»