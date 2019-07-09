В Брянске водитель легковушки насмерть сбил 67-летнего пенсионера
Брянские полицейские завели уголовное дело по факту смертельного ДТП. В автоаварии погиб 67-летний пенсионер.
- По версии следствия, 3 июля около 18.20 18-летний житель Брянска на автомобиле "Сузуки лиана" в районе дома № 86 по улице Ульянова сбил пешехода, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - От полученных травм мужчина скончался в больнице. А водитель скрылся с места ДТП.
За нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека юному водителю грозит до 12 лет колонии.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU