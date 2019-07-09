СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-09T10:29:06+03:00

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В церемонии приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, митрополит Брянский и Севский отец Александр, депутаты Государственной Думы Валентина Миронова и Валентин Суббот, глава города Брянска Александр Хлиманков, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, депутаты облдумы и горсовета.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля на протяжении 12 лет в память о православных святых Петре и Февронии. Традиционно на Брянщине в торжественной обстановке супругам, которые прожили вместе не одно десятилетие, вручают грамоты и медали «За любовь и верность». В числе награжденных - жители городов и районов области. Брянск в этом году представили шесть семей. Супруги Светлана Ивановна и Петр Павлович Новиковы в этом году отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни. Светлана Ивановна – преподаватель русского языка и литературы, а Петр Павлович – инженер, прошел путь от техника-технолога до директора Брянского завода крупнопанельного домостроения. Супруги в любви и заботе вырастили и воспитали сына.

Осенью этого года отметят 51-ю годовщину брака Раиса Ивановна и Владимир Федорович Поповы. Они воспитали двоих детей, сейчас помогают растить внуков. Вместе на протяжении полувека и супруги Надежда Ивановна и Петр Кузьмич Мишины. Это семья педагогических работников. Оба супруга носят звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», Петр Кузьмич также является отличником народного образования. Супруги вырастили двух детей – дочь продолжила династию и стала педагогом-логопедом. Сын занимается генетикой и селекцией растений, кандидат биологических наук. В ноябре этого года отметят сапфировую свадьбу – 45 лет совместной жизни супруги Нина Григорьевна и Леонид Иванович Зубовы. 40 лет состоят в браке Валентина Петровна и Александр Яковлевич Юхачевы. Три десятилетия вместе супруги Елена Михайловна и Дмитрий Анатольевич Леоненковы.

В день семьи, любви и верности чествовали победителей конкурса «Семья года», проходившего в Брянской области в рамках Всероссийского конкурса, объявленного Министерством труда и социальной защиты и Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году в областном этапе конкурса приняли участие 20 семей, из которых были выбраны победители в четырех номинациях: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Золотая семья» и «Семья – хранитель традиций».

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ИСТОЧНИК KP.RU