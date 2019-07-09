Под Брянском водитель легковушки погиб при столкновении с микроавтобусом
Полицейские проводят проверку по факту ДТП
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Брянском районе в ДТП погиб 35-летний водитель «Опеля Вектра». Автоавария случилась около девяти часов вечера в понедельник, 8 июля, на 9-м километре дороги Брянск-Дятьково.
30-летний водитель микроавтобуса «Ситроен», ехавший со стороны Брянска в сторону Дятькова, при повороте налево столкнулся с легковушкой. Автомобилист на «Опеле» ехал прямо по встречной полосе, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Водитель легковушки от полученных травм умер на месте аварии. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU