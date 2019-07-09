2019-07-09T09:34:02+03:00
Общество

Бежицкий ЗАГС переедет в отремонтированный ДК БМЗ

Сейчас учреждение располагается на улице Комсомольской
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба департамента культуры Брянской области.Фото: пресс-служба департамента культуры Брянской области.
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Отдел ЗАГС Бежицкого района переедет в отремонтированный ДК БМЗ. Сейчас учреждение располагается на улице Комсомольской. В самом ЗАГСе о переезде пока не знают.

Бежицкий ЗАГС разместится на третьем этаже здания, сообщает телеканал «Городской». Для зала торжеств планируют отвести отдельное помещение.

В здании ДК строители ремонтируют фасад и зрительный зал. В этом году заменят инженерные сети, осветительное, звуковое и технологическое оборудование. На покупку техники потратят 22,4 миллиона рублей. А полностью ремонт здания обойдется в 220 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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