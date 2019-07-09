Бежицкий ЗАГС переедет в отремонтированный ДК БМЗ

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-09T09:34:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Отдел ЗАГС Бежицкого района переедет в отремонтированный ДК БМЗ. Сейчас учреждение располагается на улице Комсомольской. В самом ЗАГСе о переезде пока не знают.

Бежицкий ЗАГС разместится на третьем этаже здания, сообщает телеканал «Городской». Для зала торжеств планируют отвести отдельное помещение.

В здании ДК строители ремонтируют фасад и зрительный зал. В этом году заменят инженерные сети, осветительное, звуковое и технологическое оборудование. На покупку техники потратят 22,4 миллиона рублей. А полностью ремонт здания обойдется в 220 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU