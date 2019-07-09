В Брянской области семь животных заболели бешенством
В Брянской области с начала года семь животных заболели бешенством. Это в три раза меньше, чем год назад, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
В шести случаях вирус лабораторно подтвердили у домашних кошек и собак. Заболевания фиксировали в Брянском, Клинцовском, Красногорском, Стародубском и Новозыбковском районах. Еще один случай бешенства зарегистрировали в дикой фауне – у енотовидной собаки в Суземском районе.
Домашние животные, как правило, заражаются смертельным заболеванием после контакта с дикими. Для человека в 100 процентах случаев бешенство смертельно. Единственный способ выжить после укуса бешеного животного – вакцинация.
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ИСТОЧНИК KP.RU