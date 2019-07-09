В Брянске планируют открыть фаст-фуд певца Тимати
Пользователи сфотографировали вывеску у "Аэропарка"
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске, судя по всему, скоро откроют фаст-фуд певца Тимати "Блэк Стар Бургер". Вывеску заведения сфотографировали пользователи у "Аэропарка" и вечером в понедельник, 8 июля, опубликовали в соцсетях.
Брянцы обрадовались этой новости. Некоторые в комментариях заявили, что у них нет денег на такие дорогие бургеры. Но судя по сайту закусочной, цены в ней вполне демократичные. В среднем бутерброд стоит чуть больше 250 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU