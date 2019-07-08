В Володарском районе Брянске завершают ремонт дорог

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-08T18:17:49+03:00

На улице Рылеева работы готовы на 90 процентов

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В Володарском районе Брянске дорожники завершают ремонт. Так, улица Рылеева готова на 90 процентов. Здесь осталось заасфальтировать съезды.

На улице Красный Маяк рабочие продолжают обустраивать тротуары. Новые фонари устанавливают на улице Абашева. Здесь срезали асфальт и начали ремонтировать тротуары.

Всего в Володарском районе обновят почти пять километров дороги, сообщает пресс-служба Управления дорог Брянской области. Общая стоимость работ составит больше 80 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU