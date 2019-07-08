2019-07-08T18:17:49+03:00
Общество

В Володарском районе Брянске завершают ремонт дорог

На улице Рылеева работы готовы на 90 процентов
Мария Дедкова
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На главных улицах района заменят освещение. Фото: пресс-служба Управления дорог Брянской областиНа главных улицах района заменят освещение. Фото: пресс-служба Управления дорог Брянской области
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В Володарском районе Брянске дорожники завершают ремонт. Так, улица Рылеева готова на 90 процентов. Здесь осталось заасфальтировать съезды.

На улице Красный Маяк рабочие продолжают обустраивать тротуары. Новые фонари устанавливают на улице Абашева. Здесь срезали асфальт и начали ремонтировать тротуары.

Всего в Володарском районе обновят почти пять километров дороги, сообщает пресс-служба Управления дорог Брянской области. Общая стоимость работ составит больше 80 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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