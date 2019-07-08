2019-07-08T18:00:15+03:00
Общество

Будет вам и горка, будет и турник

В Брянске стартует месячник внебюджетного благоустройства дворов
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: Брянское РО "ЛДПР"Фото: Брянское РО "ЛДПР"
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В ходе региональной недели депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин посетил в Брянске несколько дворовых территорий, где в скором времени будут возведены детские и спортивные площадки, встретился с жителями, выслушал их жалобы и пожелания.

Напомним, благоустройство брянских дворов по программе «Формирование комфортной городской среды», которого горожане ждут, как манны небесной, в этом году проводиться не будет. А между тем многие брянские дворы требуют поддержки.

Вопросы благоустройства брянских дворов взял под личный контроль депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин.

В начале лета была запущена акция, горожанам предлагалось проявить гражданскую активность и доказать, что их двор остро нуждается в обновлении. По их заявкам более десятка детских либо спортивных площадок будут установлены в четырех районах города.

За время подготовительного периода в Благотворительный фонд поддержки образования, здравоохранения, культуры и детского спорта Бориса Пайкина поступило около сотни предложений, люди собрали тысячи подписей в пользу того или иного двора. Ряд из них Борис Пайкин и председатель комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергей Антошин посетили лично, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

Депутат побывал в переулке Уральском в Фокинском районе, на улицах Крахмалева в Советском и Ново-Советской в Бежице. Везде его приезд вызвал ажиотаж среди жильцов, которые активно высказывали предложения по оборудованию мест отдыха своих детей. Как пожелали жители этих территорий, в переулке Уральском будет установлена игровая площадка для детей младшего возраста, а на Крахмалева и Ново-Советской – комплексы для занятий физкультурой и спортом подростков и даже взрослых.

- По общественному интересу, который получило это начинание, можно с уверенностью сказать, что дворы Брянска нуждаются в благоустройстве, - комментирует итоги поездки Борис Пайкин. – Под некоторыми заявками было собрано до тысячи подписей. Разумеется, частная инициатива не сможет охватить весь город и воплотить в жизнь все мечты горожан. Но те площадки, что были обещаны, и в тех объемах, которые намечены, будут построены непременно. Уже к 1 сентября дворы получат современные, безопасные и эргономичные детские и спортивные площадки, изготовленные, кстати, брянским производителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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