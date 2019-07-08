2019-07-08T17:53:02+03:00
Общество

За неделю в Брянске задержали 100 тонн молдавских яблок

Весь товар утилизируют
Мария Дедкова
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Фрукты пытались провезти без документов.Фрукты пытались провезти без документов.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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Больше 100 тонн яблок без документов за неделю задержали брянские таможенники.

Фрукты пытались провезти без документов.

- На прошлой неделе нами задержано пять грузовиков с фруктами, - рассказывает начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Владислав Барабанов. - В начале недели - три большегруза, которые ночью двигались по лесной дороге в Злынковском районе. Заметив нашу мобильную группу, нарушители свернули с дороги и разделившись, предприняли попытку вернуться на территорию Белоруссии, но были задержаны.

В грузовиках оказалось 60 тонн яблок, промаркированных этикетками, указывающими на молдавское происхождение фруктов. Документов на товар у перевозчиков не оказалось.

- Еще два грузовика с 40 тоннами молдавских яблок были задержаны в эти выходные вблизи Новозыбкова, - добавил Владислав Барабанов. – По всем случаям проводится проверка. Перевозчикам - нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа и утилизация товара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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