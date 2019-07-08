В Брянске прошел молодежный фестиваль «Лесное раздолье»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-08T17:20:28+03:00

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С 5 по 7 июля в Брянске проходил 25-й молодежный этно-фестиваль «Лесное раздолье».

В этом году участниками его стали 11 команд, представляющие предприятия и организации города, сообщает пресс-служба брянской мэрии. Это УФСИН России по Брянской области, ЗАО «Брянский арсенал», ООО «Дружба», Общероссийское общественное движение женский союз «Надежда России», АО «Термотрон-завод», АО УК «Брянский машиностроительный завод», АО «Газпром газораспределение Брянск», АО «Брянский электромеханический завод», ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», АО «Брянскпиво», АО «ПО «Бежицкая сталь».

Конкурсанты соревновались в силе и ловкости. Увлекательными оказались творческие конкурсы визитных карточек, бивуаков «Национальный вернисаж», поваров, фотомарафон. Впервые на фестивале прошло дефиле национальных костюмов «А это вы еще не знаете!».

Победителями соревнований стала команда «УК «Брянский машиностроительный завод». Второе место заняли ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», а третье - «Газпром газораспределение Брянск».

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ИСТОЧНИК KP.RU