2019-07-08T16:14:02+03:00
Общество

На Брянщине началась реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

О выполнении программы шла речь на совещании у губернатора Александра Богомаза
Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

8 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание со своими заместителями. Перед участниками совещания с докладом по вопросу реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выступил директор департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин.

Он отметил, что реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на ускоренное развитие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с целью их перевода в более старшую категорию.

Михаил Ерохин подчеркнул, что для Брянской области это направление особенно актуально. На территории региона зарегистрировано 41 955 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — МСП). Примерно 40 000 субъектов МСП — это микробизнес. На малый и средний бизнес приходится около 2000 субъектов предпринимательства. Михаил Ерохин рассказал о направлении «Поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП». Мероприятия в рамках данного направления реализуются центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП - структурным подразделением ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор».

Михаил Ерохин особо отметил, что в Брянской области созданы все необходимые условия для реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», учитывая изложенное, риски недостижения показателей проекта и неосвоения субсидии отсутствуют.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура: Стодольское озеро в Клинцах оказалось чистым
В Володарском районе Брянске завершают ремонт дорог
В Брянске прошел Толстовский бал
Будет вам и горка, будет и турник
За неделю в Брянске задержали 100 тонн молдавских яблок
Команда БМЗ стала пятикратным победителем «Лесного раздолья»
В Брянске прошел молодежный фестиваль «Лесное раздолье»
Двухэтажные вагоны добрались до вокзала «Брянск-Орловский»
«Динамо-Брянск» проиграло «Калуге» в товарищеском матче
Во время пожара в Клинцах погибла 80-летняя пенсионерка
В Новозыбкове горожанина заподозрили в мошенничестве при продаже шубы
В трех районах Брянска понизят напор воды
В Брянске заметили двухэтажный поезд
Житель Брянска слил 90 литров бензина с рабочей машины
Трем брянским спортсменам присвоили звание «Мастер спорта России»
В Дубровском районе под колеса УАЗа угодил 14-летний велосипедист
В Брянске сняли на видео романтика с цветами на автовышке
В Брянске дождем размыло дорожку в сквере «Лесные сараи»
В Брянске легковой автомобиль на парковке врезался в забор
Первый брянский полумарафон пробежали полторы тысячи человек
Утром в понедельник Брянск накрыло густым туманом
В Брянске за решетку на пять лет отправили директора фирмы из Рязани
В Брянске сфотографировали погром на Центральном кладбище
Брянец Илья Бородин завоевал «серебро» на Первенстве Европы по плаванию
В Брянске иностранец стал звездой соцсетей, исполнив песню Юры Шатунова у Бежицкого рынка
Из Брянской области депортировали гражданина Того