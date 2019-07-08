На Брянщине началась реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-08T16:14:02+03:00

О выполнении программы шла речь на совещании у губернатора Александра Богомаза

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8 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание со своими заместителями. Перед участниками совещания с докладом по вопросу реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выступил директор департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин.

Он отметил, что реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлена на ускоренное развитие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с целью их перевода в более старшую категорию.

Михаил Ерохин подчеркнул, что для Брянской области это направление особенно актуально. На территории региона зарегистрировано 41 955 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — МСП). Примерно 40 000 субъектов МСП — это микробизнес. На малый и средний бизнес приходится около 2000 субъектов предпринимательства. Михаил Ерохин рассказал о направлении «Поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП». Мероприятия в рамках данного направления реализуются центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП - структурным подразделением ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор».

Михаил Ерохин особо отметил, что в Брянской области созданы все необходимые условия для реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», учитывая изложенное, риски недостижения показателей проекта и неосвоения субсидии отсутствуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU