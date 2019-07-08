В трех районах Брянска понизят напор воды
На Бордовичском водозаборе пройдут ремонтные работы
Течь вода будет в Фокинском, Советском и Бежицком районах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске с 22.00 9 июля до 9.00 10 июля понизят напор воды в трех районах города. Воды не будет в Советском, Бежицком и Фокинском районах.
Ограничение связано с заменой запорной арматуры на станции третьего подъема Бордовичских водозаборных сооружений, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU