В трех районах Брянска понизят напор воды

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-08T15:26:13+03:00

Течь вода будет в Фокинском, Советском и Бежицком районах. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянске с 22.00 9 июля до 9.00 10 июля понизят напор воды в трех районах города. Воды не будет в Советском, Бежицком и Фокинском районах.

Ограничение связано с заменой запорной арматуры на станции третьего подъема Бордовичских водозаборных сооружений, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU