Житель Брянска слил 90 литров бензина с рабочей машины

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-08T13:56:51+03:00

Злоумышленнику грозит до двух лет колонии

Изменить размер текста: A A

58-летнего жителя Брянска подозревают в похищении 90 литров дизельного топлива с рабочей машины. В полицию обратился начальник службы охраны одного из брянских предприятий. После бухгалтерской проверки не досчитались 90 литров горючего.

- Полицейские выяснили, что к преступлению причастен один из водителей организации, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Мужчина признался, что три месяца понемногу сливал бензин с рабочей машины.

Похищенное горючее полицейские нашли в гараже злоумышленника. Топливо вернули законному владельцу.

На водителя завели уголовное дело. По статье "Присвоение или растрата" ему грозит до двух лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU