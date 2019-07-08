Трем брянским спортсменам присвоили звание «Мастер спорта России»
Соответствующий приказ подписал Павел Колобков
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Трем брянским спортсменам присвоили звание «Мастер спорта России». Соответствующий приказ в конце июня подписал министр спорта Павел Колобков, сообщают в пресс-службе управления физкультуры и спорта Брянской области.
Высокое спортивное звание получили самбисты Наталья Нестеренко и Антон Мамонов, а также представитель киокусинкай каратэ Рамин Акберов.
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ИСТОЧНИК KP.RU