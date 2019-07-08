СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-08T13:00:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Трем брянским спортсменам присвоили звание «Мастер спорта России». Соответствующий приказ в конце июня подписал министр спорта Павел Колобков, сообщают в пресс-службе управления физкультуры и спорта Брянской области.

Высокое спортивное звание получили самбисты Наталья Нестеренко и Антон Мамонов, а также представитель киокусинкай каратэ Рамин Акберов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU