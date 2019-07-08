2019-07-08T13:00:40+03:00
Спорт

Трем брянским спортсменам присвоили звание «Мастер спорта России»

Соответствующий приказ подписал Павел Колобков
Марина АНТОНОВА
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Трем брянским спортсменам присвоили звание «Мастер спорта России». Соответствующий приказ в конце июня подписал министр спорта Павел Колобков, сообщают в пресс-службе управления физкультуры и спорта Брянской области.

Высокое спортивное звание получили самбисты Наталья Нестеренко и Антон Мамонов, а также представитель киокусинкай каратэ Рамин Акберов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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