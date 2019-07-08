В Дубровском районе под колеса УАЗа угодил 14-летний велосипедист

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-08T12:47:57+03:00

На пятом километре трассы «Брянск-Смоленск» 47-летний водитель за рулем УАЗа-396255 сбил юного велосипедиста. Фото: Сергей ГАПОН

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На трассе в Дубровском районе водитель УАЗа сбил 14-летнего велосипедиста. ДТП произошло поздно ночью 6 июня. Об этом сообщили медики из Дубровской районной больницы.

К ним обратился подросток с ушибами лица, колена, повреждением связок и синяками. Школьник рассказал, что травмы получил в ДТП около половины седьмого вечера.

Выяснилось, что на пятом километре трассы «Брянск-Смоленск» 47-летний водитель за рулем УАЗа-396255 сбил юного велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

Мальчику оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU