СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-08T12:45:50+03:00

Молодой человек подарил букет любимой и спустился вниз

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В Брянске сняли на видео романтика с цветами на автовышке перед многоэтажным домом. Ролик опубликовали в соцсети в воскресенье, 7 июля. Многих, особенно девушек, впечатлил поступок молодого человека. Другие решили, что лучше вместо автовышки потратить деньги на ресторан.

Автор видео пишет, что мужчина подарил букет любимой через окно и благополучно спустился вниз.

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Брянец на автовышке подарил букет любимой .Видео: vk.com, "Типичный Брянск".

ИСТОЧНИК KP.RU