В Брянске сняли на видео романтика с цветами на автовышке
Молодой человек подарил букет любимой и спустился вниз
Фото: vk.com, кадр из видео.
Изменить размер текста:
В Брянске сняли на видео романтика с цветами на автовышке перед многоэтажным домом. Ролик опубликовали в соцсети в воскресенье, 7 июля. Многих, особенно девушек, впечатлил поступок молодого человека. Другие решили, что лучше вместо автовышки потратить деньги на ресторан.
Автор видео пишет, что мужчина подарил букет любимой через окно и благополучно спустился вниз.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Брянец на автовышке подарил букет любимой .Видео: vk.com, "Типичный Брянск".
ИСТОЧНИК KP.RU