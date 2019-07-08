В Брянске дождем размыло дорожку в сквере «Лесные сараи»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-08T12:00:38+03:00

Яма здесь появилась еще в конце июня. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

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В Брянске дождь разрушил дорожку в сквере "Лесные сараи". Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

- Каждый день здесь гуляют и проходят жители города, - пишет автор поста. - Данная яма на пешеходной дорожке появилась после первого сильного ливня, который был еще в конце июня.

Но заделывать ее так и не стали. Брянцы просят устранить дефекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU