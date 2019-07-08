2019-07-08T11:42:01+03:00
Общество

В Брянске легковой автомобиль на парковке врезался в забор

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях
Мария Дедкова
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Пользователи в комментариях предположили, что сработал автозапуск. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Пользователи в комментариях предположили, что сработал автозапуск. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске в одном из дворов в районе мясокомбината легковушка протаранила забор. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

В кирпичной стене образовалась дыра. Машина получила механические повреждения.

Что стало причиной происшествия, неизвестно. Однако пользователи в комментариях предположили, что сработал автозапуск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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