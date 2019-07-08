В Брянске легковой автомобиль на парковке врезался в забор
Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях
Пользователи в комментариях предположили, что сработал автозапуск. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске в одном из дворов в районе мясокомбината легковушка протаранила забор. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.
В кирпичной стене образовалась дыра. Машина получила механические повреждения.
Что стало причиной происшествия, неизвестно. Однако пользователи в комментариях предположили, что сработал автозапуск.
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ИСТОЧНИК KP.RU