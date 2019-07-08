Первый брянский полумарафон пробежали полторы тысячи человек

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-08T11:15:22+03:00

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Первый брянский полумарафон пробежали почти полторы тысячи человек. Спортивное состязание прошло в субботу, 6 июля. Для его проведения перекрыли проспект Ленина и улицу Дуки.

Брянский полумарафон посвятили 75-летию образования области, которое отпраздновали в пятницу, 5 июля.

220 детей пробежали дистанцию 700 метров. Взрослые могли участвовать в забегах на 3, 10 и 21,1 километра. Полумарафон пробежали чиновники, депутаты, волонтеры, журналисты, учителя и предприниматели, сообщают в пресс-службе областного правительства. Маршруты проходили по центральным улицам города от Кургана Бессмертия и до Площади Партизан. Дорогу только заасфальтировали, поэтому спортсменам было удобно бежать.

Победители и участники полумарафона получили призы и медали. На медалях были выгравированы имена спортсменов.

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ИСТОЧНИК KP.RU