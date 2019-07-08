Утром в понедельник Брянск накрыло густым туманом

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-08T11:10:25+03:00

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Утром в понедельник, 8 июля, Брянск и пригород накрыло густым туманом. В низких местах на дорогах видимость не превышала 50 метров.

Около восьми часов утра, по словам автомобилистов, туман начал рассеиваться. А уже в десять часов выглянуло солнце.

Кстати, синоптики в понедельник обещают брянцам облачную и дождливую погоду. Воздух прогреется до плюс 23 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU