Утром в понедельник Брянск накрыло густым туманом
Густой туман окутал Брянск.Фото: Алексей ФОКИН
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Утром в понедельник, 8 июля, Брянск и пригород накрыло густым туманом. В низких местах на дорогах видимость не превышала 50 метров.
Около восьми часов утра, по словам автомобилистов, туман начал рассеиваться. А уже в десять часов выглянуло солнце.
Кстати, синоптики в понедельник обещают брянцам облачную и дождливую погоду. Воздух прогреется до плюс 23 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU