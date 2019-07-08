В Брянске за решетку на пять лет отправили директора фирмы из Рязани

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-08T10:35:08+03:00

Суд не удовлетворил ни одну из жалоб и оставил приговор без изменений. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В Брянске за решетку отправили 49-летнего директора фирмы из Рязани. Мужчину обвиняли в мошенничестве. Он проведет пять лет в колонии общего режима и заплатит полмиллиона рублей штрафа. Приговор уже вступил в законную силу.

- В суде установили, что с февраля по декабрь 2017 года генеральный директор фирмы не поставил нефтепродукты четырем юрлицам и одному индивидуальному предпринимателю, которые зарегистрированы в Брянске, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он, злоупотребив доверием и обманув, не выполнил договорные обязательства. Общий ущерб превысил 23,4 миллиона рублей.

Адвокаты осужденного посчитали приговор слишком суровым и обжаловали его. А потерпевшие решили, что директор получил незначительное наказание. Но суд не удовлетворил ни одну из жалоб и оставил приговор без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU