В Брянске сфотографировали погром на Центральном кладбище
Пользователи гадают, кто или что его устроило
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске сфотографировали погром на Центральном кладбище в Советском районе. Снимки опубликовали пользователи в соцсетях.
На фото видны могилы, на которых завалены некоторые гранитные памятники. Каменные плиты не разбиты. Поэтому в комментариях предположили, что причиной погрома стала непогода и некачественная установка памятников, а не вандалы.
Гранитные плиты держатся на одном металлическом штыре. Пользователи утверждают, что этого недостаточно. Поэтому памятники и завалились.
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ИСТОЧНИК KP.RU