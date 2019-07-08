СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-08T10:01:01+03:00

Пользователи гадают, кто или что его устроило

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В Брянске сфотографировали погром на Центральном кладбище в Советском районе. Снимки опубликовали пользователи в соцсетях.

На фото видны могилы, на которых завалены некоторые гранитные памятники. Каменные плиты не разбиты. Поэтому в комментариях предположили, что причиной погрома стала непогода и некачественная установка памятников, а не вандалы.

Гранитные плиты держатся на одном металлическом штыре. Пользователи утверждают, что этого недостаточно. Поэтому памятники и завалились.

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ИСТОЧНИК KP.RU