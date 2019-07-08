Брянец Илья Бородин завоевал «серебро» на Первенстве Европы по плаванию

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-08T09:25:36+03:00

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Брянский спортсмен Илья Бородин завоевал серебряную медаль на Первенстве Европы по плаванию. Соревнования проходили с 3 по 7 июля в Казани, сообщают во Всероссийской федерации плавания.

16-летний брянец занял второе место в финале на дистанции 400 метров смешанным стилем. Он преодолел дистанцию за 4.17.09. Брянский пловец 1.91 секунды уступил спортсмену из Греции, который пришел первым. Илья Бородин был самым юным спортсменом в этом заплыве.

Илья занимается плаванием в спортивной школе «Дельфин» под руководством тренера Марины Свистак.

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ИСТОЧНИК KP.RU