2019-07-08T09:25:36+03:00
Спорт

Брянец Илья Бородин завоевал «серебро» на Первенстве Европы по плаванию

Соревнования проходили в Казани
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, личная страница героя публикации.Фото: vk.com, личная страница героя публикации.
Изменить размер текста:

Брянский спортсмен Илья Бородин завоевал серебряную медаль на Первенстве Европы по плаванию. Соревнования проходили с 3 по 7 июля в Казани, сообщают во Всероссийской федерации плавания.

16-летний брянец занял второе место в финале на дистанции 400 метров смешанным стилем. Он преодолел дистанцию за 4.17.09. Брянский пловец 1.91 секунды уступил спортсмену из Греции, который пришел первым. Илья Бородин был самым юным спортсменом в этом заплыве.

Илья занимается плаванием в спортивной школе «Дельфин» под руководством тренера Марины Свистак.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24