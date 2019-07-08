В Брянске иностранец стал звездой соцсетей, исполнив песню Юры Шатунова у Бежицкого рынка

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-08T09:11:55+03:00

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В Брянске темнокожий иностранец стал звездой соцсетей после того, как исполнил песню «Розовый вечер» группы «Ласковый май» у Бежицкого рынка. Видеозапись, сделанную у светофора на улице 3-го Интернационала, опубликовали пользователи. В комментариях пишут, что паренек пел и на самом рынке и многим поднял настроение.

Молодой человек пел с акцентом под музыку из колонки. В его репертуаре есть и другие композиции. Но, судя по всему, заработать своим талантом ему пока не удается. Пользователи заметили, что никто из прохожих не отблагодарил музыканта и не положил ему деньги в коробку.

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В Брянске иностранец исполнил песню Юры Шатунова у Бежицкого рынка.Видео: "Типичный Брянск".

ИСТОЧНИК KP.RU