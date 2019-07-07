2019-07-07T23:18:14+03:00
Общество

Из Брянской области депортировали гражданина Того

Иностранец интересовался предоставлением временного убежища в нашей стране
Елена РАКОВА
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Из Брянской области депортировали гражданина Того.Из Брянской области депортировали гражданина Того.Фото: Елена РАКОВА
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Из Брянской области депортировали гражданина Того Бозобэйида Батома. Как заявили в региональном УМВД, иностранец находился в нашей стране незаконно с 20 июня. Российской стороне его передали в порядке реадмиссии власти Белоруссии, так как мужчина незаконно находился на территории этой страны.

- В Брянской области Бозобэйида Батома поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД. - После этого законный представитель иностранного гражданина попросил разъяснить порядок предоставления временного убежища. Бозобэйиду Батома предоставили переводчика, с помощью которого ему разъяснили порядок предоставления временного убежища. Но за время нахождения в Брянской области заявлений установленного образца о предоставлении временного убежища от Бозобэйида Батома и его законного представителя не поступало.

Информации о действующих судебных запретах на депортацию Бозобэйида Батома, в УМВД России по Брянской области не поступало. Поэтому было принято решение о депортации иностранца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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