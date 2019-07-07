В понедельник на Брянщине будет дождливо и ветрено

СЕГОДНЯ 21:51 2019-07-07T21:51:12+03:00

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В понедельник, 8 июля, брянцам обещают дождливую и ветреную погоду. Весь день будет переменная облачность, сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.

Местами пройдет дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью - плюс 8-13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18-23 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU