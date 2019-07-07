2019-07-07T21:51:12+03:00
Общество

В понедельник на Брянщине будет дождливо и ветрено

Воздух прогреется до плюс 23 градусов
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 8 июля, брянцам обещают дождливую и ветреную погоду. Весь день будет переменная облачность, сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.

Местами пройдет дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью - плюс 8-13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18-23 градусов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во время пожара в доме в Клинцах пострадал человек
Брянские судебные приставы выйдут в рейд за должниками 8 июля
Стали известны подробности страшного ДТП под Брянском
В Клинцах юный мопедист угодил под колеса легковушки
Брянцы сфотографировали необычную двойную радугу
В Суземском районе нашли живой пропавшую пенсионерку
В Брянской области пропала 82-летняя Елена Кахнович
Брянского моряка, погибшего на подлодке в Баренцовом море, наградили звездой Героя России
Брянцы пробежали полумарафон, посвященный 75-летию региона
На Брянск обрушился ураганный ветер и повалил несколько деревьев
Под Брянском на объездной произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
На окраине Бежицкого района Брянска сгорела иномарка
В Жуковском районе автомобилист врезался в камень и разбил голову
В брянском автобусе во время движения упала пожилая пассажирка
В Севском районе водитель мопеда не справился с управлением и съехал в кювет
Под Брянском открылся молодежный фестиваль "Лесное раздолье"
В этом году начнется ремонт Литейного моста
На Брянщину не пустили 11,3 тонны опасных персиков из Северной Македонии
Брянские автомобилисты проучили хитрого охранника дорожной камеры