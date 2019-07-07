2019-07-07T19:23:46+03:00
Происшествия

Во время пожара в доме в Клинцах пострадал человек

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания
Елена РАКОВА
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На тушении работало звено газодымозащитной службы.На тушении работало звено газодымозащитной службы.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Клинцах днем в воскресенье, 7 июля, загорелся дом. Сообщение о возгорании на улице Стахановской поступило дежурному МЧС в 17.55.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №10, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 18.02 спасатели прибыли на место вызова. И обнаружили, что горит мебель в одной из комнат дома.

На тушение подали два ручных пожарных ствола, также работало звено газодымозащитной службы. В 18.04 распространение огня остановили, в 18.07 пламя полностью потушили.

Как сообщили спасатели, во время пожара пострадал человек. Сейчас эксперты выясняют причину возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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