Брянские судебные приставы выйдут в рейд за должниками 8 июля
В понедельник, 8 июля, брянские судебные приставы выйдут в рейд за должниками.
- В период проведения рейдов судебные приставы-исполнители реализуют целый комплекс мероприятий, направленных на исполнение исполнительных документов, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Брянской области. - Приставы наведаются по адресам неплательщиков, проведут аресты выявленного имущества и займутся розыском имущества должников.
УФССП России по Брянской области напоминают, что узнать о задолженности и оплатить ее можно в режиме онлайн, с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU