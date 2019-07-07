Брянские судебные приставы выйдут в рейд за должниками 8 июля

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-07T15:27:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 8 июля, брянские судебные приставы выйдут в рейд за должниками.

- В период проведения рейдов судебные приставы-исполнители реализуют целый комплекс мероприятий, направленных на исполнение исполнительных документов, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Брянской области. - Приставы наведаются по адресам неплательщиков, проведут аресты выявленного имущества и займутся розыском имущества должников.

УФССП России по Брянской области напоминают, что узнать о задолженности и оплатить ее можно в режиме онлайн, с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ведомства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU