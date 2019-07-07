В Клинцах юный мопедист угодил под колеса легковушки

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-07T11:18:11+03:00

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В Клинцах 15-летний мопедист угодил под колеса легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июля около 14.30 на улице Гоголя.

- По предварительной информации, 15-летний водитель мопеда "Хонда Дио" без водительских прав ехал по улице Карла Либкнехта в направлении улицы Декабристов, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Проезжая перекресток с улицей Гоголя мопедист не пропустил иномаркой "Фольксваген Джетта". И столкнулся с ней.

В автоаварии пострадали два подростка: у водителя мопеда диагностировали закрытый перелом левого бедра, ушибленную рану головы. У 14-летнего пассажира мопеда - закрытый перелом левого бедра. Подростков госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU