2019-07-07T11:18:11+03:00
Происшествия

В Клинцах юный мопедист угодил под колеса легковушки

В автоавари пострадали двое подростков
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.
Изменить размер текста:

В Клинцах 15-летний мопедист угодил под колеса легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июля около 14.30 на улице Гоголя.

- По предварительной информации, 15-летний водитель мопеда "Хонда Дио" без водительских прав ехал по улице Карла Либкнехта в направлении улицы Декабристов, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Проезжая перекресток с улицей Гоголя мопедист не пропустил иномаркой "Фольксваген Джетта". И столкнулся с ней.

В автоаварии пострадали два подростка: у водителя мопеда диагностировали закрытый перелом левого бедра, ушибленную рану головы. У 14-летнего пассажира мопеда - закрытый перелом левого бедра. Подростков госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны подробности страшного ДТП под Брянском
Брянцы сфотографировали необычную двойную радугу
В Суземском районе нашли живой пропавшую пенсионерку
В Брянской области пропала 82-летняя Елена Кахнович
Брянского моряка, погибшего на подлодке в Баренцовом море, наградили звездой Героя России
Брянцы пробежали полумарафон, посвященный 75-летию региона
На Брянск обрушился ураганный ветер и повалил несколько деревьев
Под Брянском на объездной произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
На окраине Бежицкого района Брянска сгорела иномарка
В Жуковском районе автомобилист врезался в камень и разбил голову
В брянском автобусе во время движения упала пожилая пассажирка
В Севском районе водитель мопеда не справился с управлением и съехал в кювет
Под Брянском открылся молодежный фестиваль "Лесное раздолье"
В этом году начнется ремонт Литейного моста
На Брянщину не пустили 11,3 тонны опасных персиков из Северной Македонии
Брянские автомобилисты проучили хитрого охранника дорожной камеры