Брянцы сфотографировали необычную двойную радугу

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-07T09:46:26+03:00

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Брянцы в соцсетях восхищаются снимкам двойной радуги. Необычное природное явление произошло после дождя, который прошел в субботу, 6 июля.

Ученые-физики считают, что двойная радуга происходит, когда свет дважды отражается в каплях воды. Причем вторая радуга всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первой. А небо между двумя радугами всегда немного темнее окружающего.

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ИСТОЧНИК KP.RU