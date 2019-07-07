Брянцы сфотографировали необычную двойную радугу
Снимками природного явления жители региона делятся в соцсети
Фото: vk.com, Николай Николаев.
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Брянцы в соцсетях восхищаются снимкам двойной радуги. Необычное природное явление произошло после дождя, который прошел в субботу, 6 июля.
Ученые-физики считают, что двойная радуга происходит, когда свет дважды отражается в каплях воды. Причем вторая радуга всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней противоположна первой. А небо между двумя радугами всегда немного темнее окружающего.
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ИСТОЧНИК KP.RU