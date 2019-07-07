В Суземском районе нашли живой пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-07T08:41:29+03:00

Поисковикам понадобилось всего несколько часов

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Пропавшую в Суземском районе 82-летнюю пенсионерку нашли живой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Напомним, пенсионерка вышла из дома 6 июля и не вернулась. Также женщине была необходима медицинская помощь, поскольку она не ориентируется в пространстве.

На поиски пропавшей бабушки ушло несколько часов. Сейчас пожилой женщине оказывают необходимую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU