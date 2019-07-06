Брянского моряка, погибшего на подлодке в Баренцовом море, наградили звездой Героя России
Уроженец брянского города Почеп посмертно удостоен звания Герой России. А уроженец поселка Климова Сергей Данильченко - Ордена Мужества.
Указ о награждении моряков, погибших на секретной подлодке в Баренцевом море, подписал президент Владимир Путин.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» четверо подводников посмертно награждены званиями Героев России, десять - Орденами Мужества. Высшей награды удостоились капитаны 1 ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан 2 ранга, спасший гражданского на судне, Дмитрий Соловьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU