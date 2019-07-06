Брянского моряка, погибшего на подлодке в Баренцовом море, наградили звездой Героя России

СЕГОДНЯ 20:59 2019-07-06T20:59:03+03:00

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Уроженец брянского города Почеп посмертно удостоен звания Герой России. А уроженец поселка Климова Сергей Данильченко - Ордена Мужества.

Указ о награждении моряков, погибших на секретной подлодке в Баренцевом море, подписал президент Владимир Путин.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» четверо подводников посмертно награждены званиями Героев России, десять - Орденами Мужества. Высшей награды удостоились капитаны 1 ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан 2 ранга, спасший гражданского на судне, Дмитрий Соловьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU