Брянцы пробежали полумарафон, посвященный 75-летию региона

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-06T18:26:14+03:00

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В субботу, 6 июля, в Брянске прошел полумарафон. Забег был посвящен 75-летию со дня образования Брянской области.

Маршрут полумарафона пролегал по центру города. Дистанции начинались от проспекта Ленина и от Кургана Бессмертия. Финишировали бегуны на площади Партизан.

Пробежать полумарафон пришли больше тысячи жителей региона. Были среди них руководители области, спортсмены, блогеры и гости города. В мероприятии также приняли участие сотрудники и военнослужащие территориального Управления Росгвардии, МЧС. Росгвардейцы пришли на праздник целыми семьями.

Малыши приняли участие в забеге на детской дистанции. Взрослые стартовали на дистанциях 3, 10 и 21 километр.

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ИСТОЧНИК KP.RU