На Брянск обрушился ураганный ветер и повалил несколько деревьев
В субботу, 6 июля, на Брянск снова обрушилась непогода. Горожан сдувало ураганным ветром, прошел кратковременный сильный дождь.
Натиска стихии не выдерживали деревья. Огромные сук липы упал на припаркованный у торгового центра в Бежицком районе автомобиль. Об этом очевидцы рассказали в соцсети. Также ветер повалил дерево на бульваре 50-летия Октября и улице 3-го Интернационала в Бежице.
Еще несколько крупных веток едва не упали на головы горожанам в районе "полтинника".
А на улице Степной оборвало провода, в том числе контактные троллейбусные сети.
По прогнозам синоптиков, непогода продолжит испытывать брянцев на прочность и в воскресенье. Правда, ветер должен быть не таким сильным, как в субботу. Порывы могут достигать 11 метров в секунду.
Провода нависли над дорогой. Фото: vk.com, Александр Кучурин.
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ИСТОЧНИК KP.RU