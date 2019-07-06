На окраине Бежицкого района Брянска сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-06T15:11:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На окраине Бежицкого района в Чайковичах утром в субботу, 6 июля, сгорела иномарка. Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 9.28.

- К месту вызова выехали две атоцистерны из пожарно-спасательной части №12, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 9.38 пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. И обнаружили, что горит атомобиль "Фольксваген".

В 9.39 распространение огня остановили, а а 9.43 пламя полностью потушили. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU