На окраине Бежицкого района Брянска сгорела иномарка
Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания
Пожарные потушили горящую легковушку.
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На окраине Бежицкого района в Чайковичах утром в субботу, 6 июля, сгорела иномарка. Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 9.28.
- К месту вызова выехали две атоцистерны из пожарно-спасательной части №12, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 9.38 пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. И обнаружили, что горит атомобиль "Фольксваген".
В 9.39 распространение огня остановили, а а 9.43 пламя полностью потушили. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU