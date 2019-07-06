В Жуковском районе автомобилист врезался в камень и разбил голову
В Жуковском районе 71-летний водитель ВАЗ-21213 врезался в камень. Атоавария произошла около восьми часов утра в пятницу, 5 июля, на 4 километре автодороги "Орел-Брянск-Смоленск-Вщиж".
- По предварительной информации, 71-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь в сторону деревни Вщиж не справился с управлением, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Мужчина съехал на обочину и врезался в камень.
Медики, приехавшие на место ДТП, обнаружили у пострадавшего пенсионера открытую черепно-мозговую травму и госпитализировали его.
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ИСТОЧНИК KP.RU