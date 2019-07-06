2019-07-06T13:57:39+03:00
Происшествия

В брянском автобусе во время движения упала пожилая пассажирка

Водитель резко затормозил
Елена РАКОВА
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Пострадавшей пенсионерке оказали необходимую медицинскую помощь.Пострадавшей пенсионерке оказали необходимую медицинскую помощь.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В брянском автобусе ЛИАЗ-429260 во время движения упала 60-летняя пассажирка. Дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов дня в пятницу, 5 июля, на 130 километре автодороги "Орел – Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь" в Брянском районе.

По предварительной информации, 55-летний водитель автобуса ехал со стороны поселка Путевка в сторону Брянска.

- При начале движения во время торможения в салоне автобуса упала пассажирка, - говорят в областной Госавтоинспекции. - У пенсионерки диагностировали ушибы правового локтя, левого голеностопа и головы. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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