Под Брянском открылся молодежный фестиваль "Лесное раздолье"

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-06T12:12:31+03:00

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Под Брянском открылся юбилейный, 25-й молодежный фестиваль "Лесное раздолье".На него съехались 11 команд, представляющих различные предприятия, ведомства и организации города. Это: УФСИН России по Брянской области, "Брянский арсенал", "Дружба", Общероссийское общественное движение женский союз "Надежда России", "Термотрон-завод", "Брянский машиностроительный завод", "Газпром газораспределение Брянск", "Брянский электромеханический завод", "Группа Кремний ЭЛ", "Брянскпиво", "Бежицкая сталь".

- В этом году фестиваль посвящен Году театра, а также проходит с приставкой "этно", - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Это значит, что свой лагерь, костюмы, творческие выступления команды-участницы строят в соответствии с национальным колоритом выбранной страны - от народностей севера и Франции до Грузии и Мексики.

Три дня участники фестиваля будут соревноваться. Их ждут турниры по волейболу, дартсу, перетягиванию каната, поднятию гири. Состоится и конкурс поваров, бивуаков "Национальный вернисаж" и фотомарафон. Впервые на фестивале будет организован конкурс дефиле национальных костюмов.

В день открытия фестиваля уже прошли конкурсы визитных карточек команд и перетягивание канатов. Завершится "Лесное раздолье" экологической акцией по уборке территории фестиваля, а также награждением победителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU