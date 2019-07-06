2019-07-06T12:12:31+03:00
Общество

Под Брянском открылся молодежный фестиваль "Лесное раздолье"

Его участниками стали 11 команд
Елена РАКОВА
Поделиться:
Посреди леса выросли европейские города.Посреди леса выросли европейские города.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

Под Брянском открылся юбилейный, 25-й молодежный фестиваль "Лесное раздолье".На него съехались 11 команд, представляющих различные предприятия, ведомства и организации города. Это: УФСИН России по Брянской области, "Брянский арсенал", "Дружба", Общероссийское общественное движение женский союз "Надежда России", "Термотрон-завод", "Брянский машиностроительный завод", "Газпром газораспределение Брянск", "Брянский электромеханический завод", "Группа Кремний ЭЛ", "Брянскпиво", "Бежицкая сталь".

- В этом году фестиваль посвящен Году театра, а также проходит с приставкой "этно", - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Это значит, что свой лагерь, костюмы, творческие выступления команды-участницы строят в соответствии с национальным колоритом выбранной страны - от народностей севера и Франции до Грузии и Мексики.

Три дня участники фестиваля будут соревноваться. Их ждут турниры по волейболу, дартсу, перетягиванию каната, поднятию гири. Состоится и конкурс поваров, бивуаков "Национальный вернисаж" и фотомарафон. Впервые на фестивале будет организован конкурс дефиле национальных костюмов.

В день открытия фестиваля уже прошли конкурсы визитных карточек команд и перетягивание канатов. Завершится "Лесное раздолье" экологической акцией по уборке территории фестиваля, а также награждением победителей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В этом году начнется ремонт Литейного моста
На Брянщину не пустили 11,3 тонны опасных персиков из Северной Македонии
Брянские автомобилисты проучили хитрого охранника дорожной камеры
Почетные гости отметили успехи и достижения Брянской области
В день образования Бярнской области 13 жителей региона отпраздновали 75-летний юбилей
В Брянске легенды "Спартака" обыграли ветеранов футбольного клуба "Динамо"
Брянцы рассказали о впечатлениях после концерта Дениса Майданова
Во время пожара в брянском кафе эвакуировали 25 человек
Брянской области посвящается…
Выдающимся брянцам вручили государственные награды
Ветераны брянского «Динамо» сыграли с легендами «Спартака»
В Рогнединском районе поисковики нашли останки красноармейца
За неделю в Брянской области клещи покусали 11 детей
Житель Комаричей получил условный срок за распространение интимного видео с подростком
В Брянской области задержали банду нелегальных банкиров
В Брянске полицейских подозревают в подмене документов
В Брянск на баскетбольный матч приехал Виталий Фридзон
В Брянске на улице Авиационной снова срубили тополя
16-летняя жительница Брянска украла деньги у родной бабушки
В Брянске нашли пропавшую Анжелику Лучезарную
Брянский областной суд оставил в силе приговор Юрию Гапеенко
Региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» расширяет территорию вывоза отходов
На 75-летие Брянской области приехал заместительполпреда Мурат Зязиков