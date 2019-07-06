В этом году начнется ремонт Литейного моста

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-06T12:02:42+03:00

Литейный мост в Брянске давно ждет капитального ремонта. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Деньги на его реконструкцию поступят до декабря

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В Брянске в этом году займутся ремонтом Литейного моста. Средства на его реконструкцию направят до декабря, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, 5 июля открыли Первомайский мост, соединяющий Бжицкий и Советский районы Брянска. На его реконструкцию потратили порядка 300 миллионов рублей.

По контракту строительство моста должно было завершиться в декабре. Но подрядчик завершил работы раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU