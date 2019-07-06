В этом году начнется ремонт Литейного моста
Деньги на его реконструкцию поступят до декабря
Литейный мост в Брянске давно ждет капитального ремонта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске в этом году займутся ремонтом Литейного моста. Средства на его реконструкцию направят до декабря, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Напомним, 5 июля открыли Первомайский мост, соединяющий Бжицкий и Советский районы Брянска. На его реконструкцию потратили порядка 300 миллионов рублей.
По контракту строительство моста должно было завершиться в декабре. Но подрядчик завершил работы раньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU