2019-07-06T12:02:42+03:00
Общество

В этом году начнется ремонт Литейного моста

Деньги на его реконструкцию поступят до декабря
Елена РАКОВА
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Литейный мост в Брянске давно ждет капитального ремонта.Литейный мост в Брянске давно ждет капитального ремонта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске в этом году займутся ремонтом Литейного моста. Средства на его реконструкцию направят до декабря, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, 5 июля открыли Первомайский мост, соединяющий Бжицкий и Советский районы Брянска. На его реконструкцию потратили порядка 300 миллионов рублей.

По контракту строительство моста должно было завершиться в декабре. Но подрядчик завершил работы раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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