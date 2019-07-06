СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-06T11:22:34+03:00

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На Брянщину не пустили 11,3 тонны опасных персиков из Северной Македонии. Опасные фрукты, зараженные вредными организмами, обнаружили во время фитосанитарного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Новые Юрковичи".

- Экспертиза, которую провели сотрудники Брянской межобластной ветеринарной лабораторией, установила, что плоды заражены восточной плодожоркой, - рассказывают в пресс-службе Управления Россельхознадзра по Брянской и Смоленской областям. - Продукция направлялась в Санкт-Петербург.

Зараженную продукцию на территорию Российской Федерации не пустили.

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ИСТОЧНИК KP.RU