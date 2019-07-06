На Брянщину не пустили 11,3 тонны опасных персиков из Северной Македонии
На Брянщину не пустили 11,3 тонны опасных персиков из Северной Македонии. Опасные фрукты, зараженные вредными организмами, обнаружили во время фитосанитарного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Новые Юрковичи".
- Экспертиза, которую провели сотрудники Брянской межобластной ветеринарной лабораторией, установила, что плоды заражены восточной плодожоркой, - рассказывают в пресс-службе Управления Россельхознадзра по Брянской и Смоленской областям. - Продукция направлялась в Санкт-Петербург.
Зараженную продукцию на территорию Российской Федерации не пустили.
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ИСТОЧНИК KP.RU