Брянские автомобилисты проучили хитрого охранника дорожной камеры
Видеокамере попросту закрыли обзор
Фото: vk.com, Данииил Лесков.
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Необычную помощь на дороге брянским водителям оказывают коллеги. Вот и на этот раз отличились.
Чтобы спасти других шоферов от штрафов, один из автолюбителей перекрыл обзор видеокамере, установленной в "засаде".
Поступок водителя иномарки оценили и одобрили другие автомобилисты и рассказали об этом во соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU