Брянские автомобилисты проучили хитрого охранника дорожной камеры

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-06T09:00:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычную помощь на дороге брянским водителям оказывают коллеги. Вот и на этот раз отличились.

Чтобы спасти других шоферов от штрафов, один из автолюбителей перекрыл обзор видеокамере, установленной в "засаде".

Поступок водителя иномарки оценили и одобрили другие автомобилисты и рассказали об этом во соцсети.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU