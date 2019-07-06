Почетные гости отметили успехи и достижения Брянской области

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-06T08:48:17+03:00

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5 июля Брянская область отпраздновала 75-летний юбилей. Поздравить с праздником жителей региона приехали почетные гости. Они поделились своими впечатлениями об успехах и достижениях Брянщины.

- У региона, где строят дороги, мосты, школы, социальные учреждения, есть прошлое, настоящее и великое будущее, - сказал заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном Округе Мурат Зязиков.

- Я и по долгу службы, и вообще часто бываю в Брянщине. Хочу отметить, что с каждым своим приездом все более и более удивляюсь брянской земле, - отметил заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Андрей Конюшко. - Строятся дороги, новые мосты. Это говорит все о том, что Брянщина развивается и будет развиваться, будет закладываться фундамент будущим поколениям.

Виталий Фридзон, заслуженный мастер спорта России по баскетболу, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, игрок команды "Локомотив-Кубань" также отметил изменения:

- Я вижу, что строится много дорог, делается все для города Брянска. Это очень много. Я приезжаю сюда каждый год. За год очень много видно изменений. Вижу, сколько здесь улучшений и как город развивается в лучшую сторону. Много строится ФОКов, бассейнов, стадионов. Это очень радует.

- Брянская область дорога мне тем, что я родился здесь, в Бежице, - подчеркнул Почетный гражданин города Брянска, Герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Афанасьев. - Здесь родная энергетика, я всегда стремлюсь в эту родную энергетику.

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ИСТОЧНИК KP.RU